شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب»: تشكيل لجنة بكل محافظة للتعامل مع التراخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة، مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، لمناقشة قرار إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال السجينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، إن الوزير وعد بتشكيل لجنة في كل محافظة للتعامل مع التراخيص التي تم تحصينها.

وذكر أن اللجنة طالبت خلال الاجتماع بتحديد قرار وقف تراخيص البناء في عواصم المحافظات الكبرى.

وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انتقادات من جانب النواب لقرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.