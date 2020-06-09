شكرا لقرائتكم خبر عن جهود وقائية لمنع انتقال «كورونا» إلى حلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على ساحل البحر الأحمر، وبمساحة تصل لـ300 كيلومتر، تخلو المنطقة الجغرافية الممتدة من جنوب برنيس حتى منطقة رأس حدربة التابعة لمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر، من أى إصابات بفيروس كورونا.

وتواصل الأجهزة الطبية والتنفيذية جهودها لحماية المنطقة والحفاظ على هذه الخصوصية ومنع وصول الفيروس لأهالى المنطقة، إذ لم تسجل المنطقة أى حالات إصابة بين السكان، سواء فى المدن أو التجمعات والقرى البدوية حتى الآن.

يرى محمد طاهر سدو، شيخ مشايخ المنطقة، أن الحياة البدوية التى يعيشها السكان داخل الجبال أشبه بمناطق العزل والحجر الطبيعية، فضلًا عن قلة الاختلاط والبقاء فى رحلات الرعى لفترات تصل إلى 3 أسابيع، وعدم وجود تجمعات كبيرة وقلة عدد السكان وندرة الوافدين، وكذا المناعة القوية للسكان، الأمر الذى لعب دورا رئيسيا فى عدم وصول الفيروس للمنطقة.

وقال محمد على، سكرتير مدينة شلاتين، إنها المدينة الوحيدة بالبحر الأحمر التى تحرص على إجراء الفحص الطبى لجميع المواطنين الوافدين من خلال وجود فريق طبى ثابت على مدخل مدينة شلاتين للفحص وتعقيم وتطهير السيارات، لمنع انتقال الفيروس، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية كإجراء استباقى.

وأوضح أنه تم توفير أدوات التعقيم والتطهير، وكذا سيارة مخصصة للفريق الطبى، إضافة إلى وضع خطة حال الاشتباه بالإصابة، إذ يتم نقل الحالة فى سيارة مجهزة إلى مستشفى شلاتين المركزى لاستكمال الفحوصات.

وناشد العشرات من أهالى مدينة حلايب، اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، التدخل لتوفير الكمامات للوقاية من الفيروس، مؤكدين أن لا صيدليات بالمدينة لشراء الكمامات.

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