شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وفيات خلال 24 ساعة فقط.. صفحات «أطباء مصر» تتحول لـ«دفتر عزاء» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال 24 ساعة فقط، تحوّلت صفحة «نقابة أطباء مصر» على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، إلى سرادق عزاء كبير، فلا يكاد يمُر وقت طويل إلا ويتم نشر نعي لأحد جنود الجيش الأبيض من أبناء المحافظات المختلفة.. فما القصة؟.

قبل انتشار فيروس «كورونا» المُستجد المعروف باسم «كوفيد 19»، كانت تعجّ صفحات نقابة أطباء بمنشورات عن حقوق الأطباء، لكن خلال الأيام الماضية، تحولت الصفحة إلى دفتر عزاء، ورفعت شعار «التعزية والمواساة»، فخلال يوم واحد، نعت نقابة الاطباء د. جورج عطية، حبيب استشاري طب الاطفال بالقاهرة، ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة، والذي توفي في الرعاية المركزة بمستشفي السلام بالزيتون، إثر إصابته بڤيروس «كوڤيد 19».

صفحة نقابة الأطباء

وبعد مرور ساعات قليلة، نعت نقابة أطباء مصر الدكتور محمود خضر، استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر

متأثرًا بمضاعفات فيروس «كوفيد 19» في مستشفي المقطم، وقالت: «المرحوم كان قدوة مميزة مهنيًا وإنسانيًا ولم ينقطع عطاؤه لمرضاه وزملائه وكل من حوله طوال مسيرته المهنية».

صفحة نقابة الأطباء

ومن القاهرة إلى القليوبية، خلال اليوم نفسه، الثلاثاء الحزين، نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور عزت فهمي صليب، استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، والذي توفي إثر اصابته بڤيروس «كوڤيد 19» أيضًا.

وبعدها بساعات، نعت النقابة العامة للأطباء د. محمد حسن احمد عامر مدير مستشفي حميات الأقصر سابقًا، والذي توفي في مستشفي عزل اسنا بعد إصابته بڤيروس «كوڤيد 19».

صفحة نقابة الأطباء

وفي حلوان، توفى الدكتور هشام عبدالحميد، أخصائي طب الأطفال بمستشفي حلوان العام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي اليوم نفسه، حصد كورونا روح الدكتور فيليب متري عبدالله جرجس، استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور فايق فخري ديمتريوس، نائب مدير عام الطب الوقائي ومفتش صحة قسم تاني بمحافظة الأقصر سابقًا، إذ توفى في عزل مستشفى الأقصر.

صفحة نقابة الأطباء

وبناءً على كثرة الوفيات من أبناء الجيش الأبيض، طالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي، مع التأكيد على جميع الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات الآتية بمستشفيات الفرز والعزل:

1. ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى، أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى، لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل إحتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية.

۲. اتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الاستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول أكثر من مرافق واحد مع المريض.

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۳. ضرورة توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث أن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بكورونا، مع مراعاة عمل اختبار الكفاءة القناع الواقي بعد إرتداءه لضمان عدم التسريب أثناء العمل.

4. للحفاظ على الفرق الطبية، يجب إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى الكورونا، حيث أن هذه الفئات اكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يساهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى.

5. مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكان لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي.

6. تحتاج المستشفيات حاليا لتأمين شرطي فعال، حيث أن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شئ صعب التطبيق جدا في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبا عن التصرف.

۷. زيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات، حيث لوحظ التأخير في ظهور نتائج بعض المسحات في الأيام الأخيرة.