شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ بخط المياه القادم من قنا يوقف الضخ لمدينة سفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفاد مركز العمليات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم وقف ضخ مياه الشرب إلى مختلف أحياء مدينة سفاجا، نظرًا لحدوث عطل مفاجئ بخط مياه قنا- سفاجا.
وأعلنت شركة المياه استئناف الضخ إلى مدينة سفاجا غدًا الأربعاء، فور الانتهاء من إصلاح العطل، وطالبت الشركة المواطنين عدم الإسراف أو أعداد المياه.
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