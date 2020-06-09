شكرا لقرائتكم خبر عن عطل مفاجئ بخط المياه القادم من قنا يوقف الضخ لمدينة سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز العمليات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم وقف ضخ مياه الشرب إلى مختلف أحياء مدينة سفاجا، نظرًا لحدوث عطل مفاجئ بخط مياه قنا- سفاجا.

وأعلنت شركة المياه استئناف الضخ إلى مدينة سفاجا غدًا الأربعاء، فور الانتهاء من إصلاح العطل، وطالبت الشركة المواطنين عدم الإسراف أو أعداد المياه.