صحيفة أردنية: الحكم على 18 مصرياً خالفو أمر منع التجول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة بدایة جزاء السلط الأردن، بإدانة 18 مصریاً یعملون في المملكة، بتهمة مخالفة أمر منع التجول الصادر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة.

الأردن اليوم ووفقاً لـ" الأردن اليوم" بجرم مخالفة امر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 والصادر بمقتضى المواد 3 و 4 و 7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 Advertisements والحكم على كل واحد منھم عملا بأحكام امر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 وبدلالة المادة 7 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بالحبس ، شھرین والغرامة لكل واحد منھم. وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لھا انھم وبتاریخ 2020/5/13 واثناء قیام موظفي الضبط بالوظیفة الرسمیة ضمن منطقة الاختصاص ، تم ضبط المصريين الـ18 یقومون بأداء صلاة التراویح في مصلى مخالفان بذلك امر الدفاع رقم 8 الصادر بموجب المادة 4/أمن قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وتم تنظيم الضبط بحقھم وجرت الملاحقة.

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