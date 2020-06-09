شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح مناقصة دولية لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في 12-22 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة اليوم الثلاثاء لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 12 إلى 22 يوليو تموز. وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانياوبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا. Advertisements ويجب أن تصل عروض القمح إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء. وستعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلي في اليوم نفسه. وستدفع الهيئة ثمن القمح بموجب نظام الدفع المؤجل لمدة 180 يوما.

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