شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .."حسام وأمل" حاربا التنمر بفوتوسيشن الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هما شخصان جمعهما الحب حتي سار كشخص واح لا يفترقان. هما "حسام وامل"شابان من محافظة القليوبية ،تحديا الظروف والتنمر علي طول قامتهما من بعض فئات المجتمع ليعلنا عن حبهما وخطوبتهما أمام الجميع ويعرض الخليج 365 اهم المعلومات عن الخطيبان اللذان تحديا الظروف التي تمر بها البلاد بسب فيروس كورونا المستجد واعلنا خطوبتهما بفوتسيشن بسيط دون أي تجمعات منهما متخذين كافة الإجراءات الأحترازية لأتمام فرحتهما

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