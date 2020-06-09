أخبار مصر

خروج أول حالة بعد التعافى من الإصابة بكورونا من مستشفى قفط التعليمى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أول حالة بعد التعافى من الإصابة بكورونا من مستشفى قفط التعليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن خروج أول حالة من مصابى مرض المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيها من مستشفى قفط التعليمي بقنا.

 

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، إن مستشفى قفط التعليمي انضمت حديثا إلى الهيئة وتم تطويرها الفترة الماضية للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المثدمة، وهي احد مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) لخدمة المرضى داخل محافظة قنا.

Advertisements

 

وأوضح أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمي بأن المريضة تم حجزها بمستشفى قفط التعليمى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحه وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتم حجزها بالمستشفى بتاريخ 2020/5/27 وتم اليوم خروجها بعد الشفاء من الفيروس وسلبية وستنتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى مع تمنياتنا لها بالصحة والعافية. 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خروج أول حالة بعد التعافى من الإصابة بكورونا من مستشفى قفط التعليمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا