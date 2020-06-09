خروج أول حالة بعد التعافى من الإصابة بكورونا من مستشفى قفط التعليمى

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، إن مستشفى قفط التعليمي انضمت حديثا إلى الهيئة وتم تطويرها الفترة الماضية للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المثدمة، وهي احد مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) لخدمة المرضى داخل محافظة قنا.

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وأوضح أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمي بأن المريضة تم حجزها بمستشفى قفط التعليمى بعد ظهور إيجابية التحاليل والمسحه وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتم حجزها بالمستشفى بتاريخ 2020/5/27 وتم اليوم خروجها بعد الشفاء من الفيروس وسلبية وستنتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى مع تمنياتنا لها بالصحة والعافية.