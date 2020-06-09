شكرا لقرائتكم خبر عن 87 مليار جنيه دعما للكهرباء حتى 2025.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: تناول المؤتمر الصحفى الهام لوزير الكهرباء والذى أكد خلاله أن الدولة تتحمل 87 مليار جنيه دعما للكهرباء حتى 2025. وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: «شاكر» يشيد بمبادرة «الخليج 365» لتلقى الشكاوى ويعلن الأسعار الجديدة.. الدولة تتحمل «شاكر» يشيد بمبادرة «الخليج 365» لتلقى الشكاوى ويعلن الأسعار الجديدة.. الدولة تتحمل 87 مليار جنيه دعما للكهرباء حتى 2025.. 1ـ من صفر حتى 50 كيلو وات 38 قرشا بدلا من 30 قرشا.. 2 - من 51 حتى 100 كيلو وات 48 قرشا بدلا 40 قرشا.. 3 - من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا.. 4 - من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا.. 5 - من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا بدلا من 100 قرش.. 6 - من651 إلى 1000 كليو وات 140 قرشا.. 7 - من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 118 قرشًا.. 8 - من صفر لأكثر من 1000 145 قرشا الأعمدة السبعة فى سنوات السيسى الصعبة الأعمدة السبعة فى سنوات السيسى الصعبة مجلس الأمن القومى يجتمع برئاسة السيسى ويؤكد: دعوة أديس أبابا للتفاوض متأخرة.. اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق يتنافى مع التزاماتها القانونية الدعوة تزامنت مع تأكيد السلطات الإثيوبية اعتزامها السير قدما فى الملء.. ونشارك فى الاجتماع تأكيدا لحسن النوايا واستكشاف الإرادة السياسية Advertisements معامل وزارة الصحة المسؤول الوحيد عن فصل بلازما المتعافين.. 26.4% نسبة الشفاء من معامل وزارة الصحة المسؤول الوحيد عن فصل بلازما المتعافين.. 26.4% نسبة الشفاء من كورونا و29.9% تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية «مدبولى» يستعرض مع وزير الإعلام جهود التوعية ضد «كورونا».. رئيس الوزراء: الإعلام يلعب دورًا حيويًا فى حياة الشعوب وتقدم الأمم أمين عام ائتلاف دعم مصر: قدمنا قوانين الانتخابات بعد حوار مع الأحزاب واستماع لكل وجهات النظر أمين عام ائتلاف دعم مصر: قدمنا قوانين الانتخابات بعد حوار مع الأحزاب واستماع لكل وجهات النظر توقيع 3 اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبى فى مجالى الصرف الصحى والنقلبـ122.7 مليون يورو حملات المحافظات تضبط آلاف الكمامات المغشوشة.. رقابة مشددة على المصانع ومحلات المستلزمات الطبية.. والمحافظون يخصصون أماكن لبيع المنتجات السليمة ذات الـ3 طبقات حملات المحافظات تضبط آلاف الكمامات المغشوشة.. رقابة مشددة على المصانع ومحلات المستلزمات الطبية.. والمحافظون يخصصون أماكن لبيع المنتجات السليمة ذات الـ3 طبقات تحصيل 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك الإسكندرية فى مايو مد خطة ترشيد دعم الكهرباء 3 سنوات بأمر الرئيس.. محمد شاكر يعلن شرائح الأسعار الجديدة.. زيادة 19.1% والدولة تتحمل 87 مليار جنيه.. دعما خلال السنوات الخمس المقبلة.. الوزير يشيد بمبادرة «الخليج 365» لتلقى شكاوى المواطنين.. ويؤكد: سنستمر فى تحصيل رسوم النظافة على الفواتير لمدة سنة واحد مد خطة ترشيد دعم الكهرباء 3 سنوات بأمر الرئيس.. محمد شاكر يعلن شرائح الأسعار الجديدة.. زيادة 19.1% والدولة تتحمل 87 مليار جنيه.. دعما خلال السنوات الخمس المقبلة.. الوزير يشيد بمبادرة «الخليج 365» لتلقى شكاوى المواطنين.. ويؤكد: سنستمر فى تحصيل رسوم النظافة على الفواتير لمدة سنة واحد



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