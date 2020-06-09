بـ5 محافظات.. السياحة تسلم شهادة السلامة الصحية لـ19 فندق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تسلم اليوم 19 فندقا بمحافظات (القاهرة الكبرى والإسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان)، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 5 فنادق بمحافظة القاهرة الكبرى هما النيل ريتز كارلتون، و فيرمونت نايل ستي، وجوهرة الأهرام، وحور محب، شتيجنبرجر بيراميدز كايرو، و 3 بالأسكندرية هي شيراتون، هيلتون الكورنيش، و بارادايس ان بيتش ريزورت، و 6 بجنوب سيناء هي شرم دريمز ريزورت، والفيروز، ونوفتيل، و كورال بيتش المنتزه، رويال الباتروس مودرنا، وشارمليون سي لايف، و 4 بالبحر الأحمر هي هيلتون النور، وسي ورلد، و أكاسيا سويس ان ريزورت، واكاسيا جاردنز، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق بسمة.

وأضاف العاصي في بيان اليوم، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 174 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت، وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.