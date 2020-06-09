السيسي يرسل برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي بيير نيكرونريزا.

أوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن نص الرسالة جاءت كما يلي:

"بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب البوروندي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس بيير نيكرونريزا، زعيماً وطنياً قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة القضايا الأفريقية وللنهوض بالعمل الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة،

داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم اسرته الصبر والسلوان، ومتمنياً كل التوفيق والتقدم للشعب البوروندي الشقيق فيما هو قادم".