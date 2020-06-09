القوى العاملة تعلن مواعيد وصول 17 رحة للعالقين بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العالم.

وبحسب بيان اليوم، قال المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إنه تقرر تسيير 17 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم الثلاثاء، على متنها 3479 عاملا، وتغادر الرحلة الأولى 3036 المصرية، مطار الكويت الساعة الثانية وعلى متنها 260 عاملا، أما الثانية 3026 المصرية قيام من الكويت الساعة 8 وعلى متنها 260 عاملا، والثالثة المصرية رحلة رقم 3034 قيام من الكويت الساعة العاشرة وعلى متنها 260 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1541 قيام 10.30 على متنها 334 عاملا تصل لمطار القاهرة.

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والرحلة الخامسة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 11.30 وعلى متنها 159 عاملا، وتصل مطار القاهرة، أما الرحلة السادسة على المصرية رقم 3040 قيام من الكويت الساعة 12.00 وعلى متنها 310 عمال وتصل مطار القاهرة، والرحلة السابعة على المصرية رقم 3062 قيام من الكويت 13.03 وعلى متنها 150 عاملا سوهاج/القاهرة، الثامنة علي المصرية رحلة رقم 3072 قيام من الكويت 13.05 وعلى متنها 150 عاملا، أسيوط/القاهرة، والرحلة التاسعة على طيران الجزيرة رقم 1735 قيام من الكويت 13.30على متنها 159 عاملا وصول القاهرة.

والرحلة العاشرة رقم 3066 علي المصرية قيام من الكويت 15.05 وصول أسيوط / القاهرة وعلى متنها 154 عاملا ، والرحلة الحادية عشر رقم 5046 طيران فلاي ايجبت قيام من الكويت 15.45 وعلى متنها 186 عاملا، وصول القاهرة، والرحلة الثانية عشر المصرية رقم 3064 قيام من الكويت 16.05 وعلى متنها 154 وصول سوهاج/القاهرة، والرحلة الثالثة عشر 3068 قيام من الكويت 18.05 قيام من الكويت 18.05 على المصرية على متنها 154 عاملا.

أما الرحلة الرابعة عشر رقم 1715 قيام 18.20 على طيران الجزيرة على متنها 159 عاملا وصول القاهرة، والخامسة عشر رقم 1396 قيام 20.00 على المصرية وصول القاهرة، والسادسة عشر رقم 2502 قيام 21.30 على طيران إير كايرو وصول القاهرة، والسابعة عشر والأخيرة اليوم رقم 5302 قيام 23.15 على طيران فلاي ايجبت، وصول أسيوط، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.