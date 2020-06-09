نشرة الحوادث المسائية.. مقتل مسنة في الساحل وإخلاء سبيل حنين حسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حبس عاطل خنق مسنة حتى الموت بالساحل

أمرت نيابة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مسنة لسرقتها بالساحل.

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حملات تموينية لضبط الأسواق والتصدي لغش التجار (فيديو)

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

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شرطة المرافق تتصدى لبديل المقاهي في الجيزة

شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق العام.

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15 يوليو.. نظر استئناف أحمد الفيشاوى على حبسه سنة بسبب نفقة ابنته "لينا"

حددت محكمة جنح مستأنف الدقى جلسة 15 يوليو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا".

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تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

أيدت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، قرار إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفضت استئناف النيابة على القرار.

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ضبط قضية اتجار في العملات الافتراضية عبر الإنترنت

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.

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ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر بأحد العقارات بمنطقة الخليفة بقصد التنقيب عن الآثار

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ضبط أحد المتهمين باقتحام مدرسة وسرقة أجهزة كمبيوتر بالسيدة زينب

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مباحث القاهرة في ضبط مرتكبي واقعة السطو على مدرسة وسرقة بعض الأجهزة المدرسية.

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الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 5 آلاف سائق نقل جماعي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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الداخلية تضبط 120 شخصا لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.

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القبض على 4 آلاف شخص لمخالفتهم قرار حظر التجوال خلال 24 ساعة

استكملت أجهزة وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد على مستوى الجمهورية.

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