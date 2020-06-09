شرطة المرافق تتصدى لبديل المقاهي في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق العام.

الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تمكنت من إزالة 665 مخالفة وحالة تعد على الطريق أبرزها رفع 28 عربة متنوعة، وحجز 5 تروسيكلات، و6 مركبات "توك توك".

وشملت الجهود تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كامة، وإزالة 10 "غُرز شاي" والتحفظ على 5 أوناش، ورفع 68 استاندا حديديا بالطريق.

تم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.