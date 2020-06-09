أخبار مصر | الصحة العالمية توضح الاستخدام الأمثل للكمامات القماشية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية توضح الاستخدام الأمثل للكمامات القماشية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، ان المنظمة اطلقت دليل جديد لإرتداء الكمامات، ان كان الكمامات الطبية للعاملين في المجال الصحي أو الكمامات غير الطبية لبقية أفراد المجتمع في اماكن الانتشار المجتمعية لكوفيد_19.

وأوضح "جبور" خلال فيديو بثته منظمة الصحة العالمية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ارتداء الكمامات فقط لا يكفي، بل يجب اتباع حزمة من الإجراءات الوقائية إلى جانب ارتداء الكمامة لتقليل فرص انتقال العدوى.

وعن الفئات التي لها الأولوية في ارتداء الكمامة، أكد ممثل منظمة الصحة، ضرورة ارتداء الكمامات للعاملين في المجال الصحي، للأشخاص التي ظهرت عليهم أعراض كوفيد_19، حتى الأشخاص ذو الأعراض الطفيفة الذين بعتنون بأشخاص مصابين خارج المنشأت الصحية، وأصحاب الأمراض المزمنة، والتقدم في العمر.

وعن مواصفات الكمامات القماشية والمصنعة يدويا، قال "جبور"، طلبت منظمة الصحة العالمية من مجموعة بحثية من خلال اجتماع، البحث والتطوير وإجراء هذه الدراسةومعرفة نوع الأقمشة وعدد الطبقات التي تتكون منها الكمامات القماش. وجاءت كالآتي:

_ طبقة داخلية تتكون من مادة ماصة مثل القطن.

_ طبقة متوسطة من المواد غير المنسوجة.

_ طبقة خارجية من مادة غير مصاصة.

وتابع: بينت الدراسة انه يوجد مواد لا يجب استخدامها عند تصنيع الكمامات القماش مثل الحرير والمواد القابلة للتمدد، ويجب ان تعطي القمامة القدرة على التنفس خلال التحدث أو خلال المشي السريع، كما يجب التنفس بشكل صحي.

وعن الأستخدام الأمثل للكمامات، قال "جبور": يجب ارتداء الكمامات القماشية غير الطبية بشكل سليم، كما يجب ارتداءها من خلال شخص واحد ومرة واحدة فقط وعدم مشاركتها مع الاخرين، مشيرا إلى عدم ارتداء الكمامة حال اتساخها او اذا كانت مبللة، كما يجب عدم ارتدائها لفترة طويلة، وغسلها بشكل جيد وسليم لتجنب انتقال العدوى أو زيادة التلوث.

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وأكمل "جبور": بالنسبة للكمامات القماشية غير الطبية يجب ارتداءها بشكل صحي وسليم لعدم نقل العدوى لأشخاص سليمة، مشددًا على ان الكمامة وحدها لا تحمى من العدوى بل اتباع حزمة الإجراءات الوقائية.