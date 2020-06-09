أخبار مصر | برلماني: أتمنى تعديل دستوري يمنح السيسي صلاحية الحكم مدى الحياة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: أتمنى تعديل دستوري يمنح السيسي صلاحية الحكم مدى الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، في 8 يونيو 2014، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لديه إنجازات لا تحصى ولا تعد.

وقال "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة "الخليج 365": " إن الرئيس السيسي تولى مسؤولية الوطن في ظروف حرجة للغاية سواء العلاقات الخارجية المعدومة والاقتصاد المنهار، والتعليم والصحة المتدهورة، وغيرها من تدهور"، مؤكدًا أنه منذ توليه الحكم فهو يعمل على النهوض بمصر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابع: كما أنه وضع كفنه على يده عندما طالبه الشعب بالوقف جانب مصر، للقضاء على حكم الإخوان، الذين قاموا بعمليات إرهابية عقب عزل محمد مرسي وقاموا بالتخريب ولكن تصدى لهم الرئيس السيسي، وظل يحاربهم حتى استطاع دحرهم، وأعاد لمصر هيبتها في الداخل والخارج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن انجازات الرئيس السيسي عديدة ومن الصعب حصرها، ولو تحدثنا عنها لن نوفيه حقها، فالرئيس لم يجعل ملفا لم يعمل عليه، بداية من إزالة العشوائيات والقضاء على الفساد، والاهتمام بالبنية التحتية، مرورًا بالمشروعات القومية من شبكات طرق وإنشاء مدن جديدة وغيرها.

وأضاف عضو مجلس النواب: انا كمواطن مصري أتمنى أن يكون هناك تعديل دستوري يمنح الرئيس السيسي صلاحية الحكم مدى الحياة، للإستمرار في الإنجازات والنجاحات، والبدء في انجازات جديدة، مشيرًا إلى أن الشعب يقف بجانبه ويدعمه ويؤيده في كافة قراراته، قائلا: ثقتنا كبيرة فيه ونحن جميعًا نحبك ونقدرك فأنت قادر على أن تجعل مصر من أقوى الدول الاقتصادية في الشرق الأوسط.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"