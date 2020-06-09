شكرا لقرائتكم خبر عن في الاحتفال بعيدها الوطني.. سفارة السويد بالقاهرة تؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مملكة السويد بيومها الوطني هذا العام بشكل «رقمي» عن طريق بث مباشر لفعاليات احتفالاتها على مدار 24 ساعة عبر الإنترنت. أطلق البث المعهد السويدي في ستوكهولم أمس الأول وشاركتها البعثات السويدية المختلفة في جميع أنحاء العالم، وقالت السفارة السويدية في مصر أن هذا الحدث وصل لأكثر من 450 ألف مشاهدًا من متابعين صفحة السويد بالعربي على فيسبوك، الذين يصل عددهم إلى 900 الفاُ.

وتضمن البث المباشر خطابين من الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد وعائلتها ورئيس مجلس الوزراء ستيفان لوفين. كما قدم الحدث تجربة سويدية فريدة من نوعها من خلال عرض مزيج من العروض الموسيقية والثقافية إلى جانب العديد من الجولات الإرشادية في بعض المتاحف.

كما شمل اليوم بعض التحيات من داخل بيوت بعض المواطنين في السويد، إلى جانب العديد من وصفات الطعام السويدية التقليدية التي تم إعدادها بشكل مباشر من قبل طهاة معروفين مثل الطباخة كاميلا حميد.

واحتفلت سفارة السويد في مصر أيضًا باليوم الوطني من خلال تسليط الضوء على العلاقات المثمرة والوطيدة بين كل من مصر والسويد، والتي دُعمت من قبل الأصدقاء والشركاء لدولة السويد من الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

وكجزء من الاحتفالات، نشرت السفارة رسالة فيديو خاصة من السفير يان تيسليف سفير السويد لدى مصر، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها، حيث ألقى الفيديو الضوء على ما تمثله السويد ومجموعة أولوياتها الرئيسية، مثل المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة والابتكار وريادة الأعمال، كما تطرق إلى الفعاليات الرئيسية التي استضافتها السفارة وشاركت فيها خلال العام الماضي.

وشمل الفيديو على عدة رسائل خاصة من كلًا من الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير أشرف سويلم، مدير مركز القاهرة لحل النزاعات

وقال السفير يان تيسليف «نحتفل كل عام بهذا اليوم مع شركائنا وأصدقائنا المصريين في احتفال خاص في سفارة السويد بالقاهرة، ولكن هذا العام خاص جدا حيث يؤثر وباء كوفيد-19 بشكل كبير على مجتمعاتنا. لا يمكننا دائمًا التفاعل بالطريقة التي اعتدنا عليها، أو بالطريقة التي نريدها، فيجب أن نكون أكثر إبداعًا وأكثر ابتكارًا، وهما بالفعل مجالان تفوقت فيهماالسويد على مستوى العالم».

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كما تطرق إلى التعاون والتبادل المستمر بين مصر والسويد قائلًا: «ان التبادل يدور حول الناس، فهناك 15000 مصريا يعملون بشكل مباشر مع الشركات السويدية بجانب الكثير ممن يعملون بشكل غير مباشر، كما زار حوالي 120 ألف سائح سويدي مصر هذا الموسم، وقد قبلت الجامعات السويدية 217 طالبًا مصريًا لنيل الدراسات العليا في العام الدراسي المقبل.

وتابع السفير تيسليف بقوله «ماديا أو رقميا، تظل قيم وأهمية يومنا الوطني كما هي، تشمل الوحدة والتضامن وهما درسان مهمان من الدروس المستفادة لازمة كورونا، فالتباعد الاجتماعي لا يعني أننا لن نلتحم وندعم بعضنا البعض».