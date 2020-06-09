شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها الجامعي» تنفي إصابة طاقم تمريضها بالكامل بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت إدارة المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعي، ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن إصابة طاقم تمريض المستشفى بالكامل بفيروس «كورونا» بأعداد كبيرة ووجود أزمة تواجه المستشفى.

وأوضحت الإدارة في بيان، الثلاثاء، أن المصابين الجدد والتي ظهرت عليهم الأعراض وجاءت نتيجة التحاليل الخاصة بهم إيجابية هم 8 ممرضين فقط من طاقم العزل الصحي للمرضي بالمستشفى ضمن الفريق الثالث لعلاج المرضي، حيث اتُّخذت جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بهم، وتقرر عزل 7 منهم داخل الحجر الصحي بمبنى الجراحة المخصص لهذا الغرض بينما فضلت الحالة الثامنة العزل المنزلي لوجود مكان أمن لهذا الغرض لديها.

وأكد البيان أن الحالات الـ8 أعراضها بسيطة جدا ولا تمثل خطورة حيث تم اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى.

وناشد البيان بضرورة تحري الدقة في تناقل المعلومات الخاصة بالإصابات للأطقم الطبية والرجوع للجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.

كان المكتب الإعلامي لمستشفيات جامعة بنها أعلن أن المستشفى الجامعي تستقبل حالات الطوارئ فقط كما تستقبل وتتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس «COVID 19» للعاملين بالجامعة.

وأشار بيان صادر عن المكتب اليوم أن بقية المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة هي مخصصة للتعامل مع حالات كورونا على مستوى المحافظة ككل.

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وأكد المكتب في بيان اليوم أن إدارة المستشفيات شددت على دور مكافحة العدوى في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار العدوى ولسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.