شكرا لقرائتكم خبر عن خط ساخن وملصقات إرشادية وأرقام طوارئ.. إجراءات في كفر الشيخ لمجابهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تدشين خط ساخن لتلقى الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة أزمة فيروس كورونا بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص خط ساخن لكل محافظة لمجابهة الفترة الراهنة والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد المحافظ في بيان، الثلاثاء، تخصيص الخط الساخن 15543 وخط هاتف أرضي 0473228222، بالإضافة إلى أرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة 0473220792 أو 0473241130، لتلقى الشكاوى الخاصة بالمنظومة الطبية بالمستشفيات المتخصصة لمواجهة أزمة كورونا بالمحافظة، وذلك لسرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة للشكاوى.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم توزيع ملصقات إرشادية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.