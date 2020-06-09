شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حداد يحكي تجربته مع «كورونا»: «الفيروس مش سهل.. وأخدت مقلب حرامية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الإعلامي حسام حداد، آخر تفاصيل حالته الصحية عقب إصابته بفيروس «كورونا»، قائلا: «قدر الله وماشاء فعل»، وأشار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة اختفى بعد 3 أيام من تأكد إصابته.
وأضاف «حداد»، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، «أخدت مقلب حرامية، بعد 3 أيام فقدت حاستي التذوق والشم، وأصبت بضيق تنفس»، مؤكدا أن فيروس «كورونا» ليس سهلا.
وأوضح حداد أنه تواصل مع عدد من الأطباء داخل مصر وخارجها، منوها بأن كل مصاب بـ«كورونا» له أعراض مختلفة، والأمر متعلق بمناعة الشخص، وكمية الفيروسات التي دخلت جسمه.
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الوضع في مصر
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اصابات
36,829
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تعافي
9,786
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وفيات
1,306
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