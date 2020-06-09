شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تستعرض نتائج دراسات المومياوات الملكية قبل انتقالها لمتحف «الحضارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترقب المصريون خلال الفترة المقبلة نقل 20 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، إذ سيتم تخصيص صالة خاصة مجهزة بالطرق الحديثة لعرض المومياوات، والتي خضعت على مدار 16 عامًا لعمليات فحص بواسطة الأشعة المتخصصة.

وكشف فريق Egyptian Mummy والذي يرأسه الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، خبايا المومياوات الملكية منذ 2004، إذ فحصوا عددا كبيرا من المومياوات الملكية، من خلال استخدام الأشعة الحديثة، والتي كشفت معلومات جديدة حول التحنيط وأسباب وطرق الوفاة.

وقال حواس لــ«المصري اليوم» إن نتائج عمل الفريق على المومياوات أعادت الحياة لهم، وكشفت لأول مرة أسرارا جديدة، سيتم عرضها في متحف الحضارة بطريقة تعليمية حديثة، كما سيتضمن العرض وجود آثار خاصة وتماثيل للمومياوات، فضلاً عن عرض الدراسات والأشعة المقطعية الحديثة.

وكشف حواس عن أهم النتائج التي توصل إليها فريقه، من بينها: الأسباب الحقيقة لمقتل رمسيس الثالث، إذ وجدت الأشعة وجود قطع في الرقبة، الأمر الذي يؤكد تعرضه للقتل، خاصة أن هناك بردية تشير إلى مؤامرة زوجته الثانية لتولي ابنه الحكم.

وتابع حواس: «أجرينا دراسات وأشعة جديدة على سقنن رع، وأظهرت الدراسات أنه توفي بعد ضربة، ويعد أول شهيد في معركة التحرير ضد الهكسوس، كما أثبتت الدراسات أن رمسيس الخامس كان مصابًا بمرض الجدري، وأكدت أيضا الإشاعات وفاة رمسيس الثاني عن عمر 96 عامًا، بسب الشيخوخة وليس بسبب وجود مرض معين، وكشف الدراسات أيضًا أن تحتمس الثالث كان مريضًا بمرض القلب».

مومياوات ملكية

وأكد حواس أنهم لم ينتهوا حتي الآن من جميع الدراسات، ومن المفترض إجراء دراسات أخرى على المومياوات الملكية بعد استقدام جهاز أشعة جديد، سبتمبر القادم.

وكشفت الأشعة أيضًا، حسب «حواس» أن الملكة حتشبسوت توفيت عن عمر 55 سنة، وكانت بدينة ومريضة بالسكر وماتت بمرض السرطان.

ومن أهم الدراسات أيضًا التي قام بها الفريق هو كشف عائلة الملك توت عنخ آمون، إذ تقول الدكتورة سحر سليم، أستاذ أشعة بكلية طب جامعة القاهرة وعضو «ايجيبشان مامي بروجيكت»، إن وجود الأشعة ساهم بشكل كبير في الحفاظ على المومياء.

وأضافت في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أن تعريف «اكس راسهي طاقة» يمكن استخدامها في فحص أي عنصر، مؤكدة: «تظهر الأشعة العظام ولفائف البطن والأمراض، بعكس التي كان يتم إجرائها في الستينات، كانت تتم بطريقة الأشعة العادية ثنائية الأبعاد، والتي تختزل المعلومات ثلاثية الأبعاد لثنائية الأبعاد فكانت المعلومات أقل، لكن بفضل الأشعة الحديثة توصلنا لنتئاج أفضل»

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مع بدايات 2004 تم فحص الموامياوات بالأشعة الحديثة، ثم في عام 2019 تم فحص 13 مومياء ملكية.

مومياوات ملكية

ولفتت الدكتور سحر أنه بفضل التطور استطاع الفريق معرفة أن سن الموامياوات وأسباب الوفاة، من خلال شكل تخيلي للعظام يكشف معلومات كثيرة عن التحنيط.

وواصلت: «كنا نعتقد أنه يتم إزالة المخ من جميع المومياوات، لكننا وجدنا في بعض المومياوات أن المخ لم يتم إزالته، واكتشفنا أيضًا حشوات تحت الجلد بشكل احترافي وهو ما يبرهن عبقرية المصري القديم في التحنيط لحفظ الجلد، فعلي سبيل المثال في مومياء توت عنخ آمون، ساهم جود الحشوات في الحفاظ على عمر أطول للجلد».

يذكر أن أول مومياء ملكية تم اكتشافها في منتصف القرن ال19 في سقارة، كانت للملك «مرن رع» من الأسرة السادسة، واكتشفها عالم الآثار الفرنسي، أوجيست مارييت، مؤسس مصلحة الآثار المصرية، وتوالت بعد ذلك الاكتشافات الأثرية للمومياوات الملكية وأهمها «خبيئة الدير البحري».