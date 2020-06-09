شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تكشف أسباب زيادة أسعار التيار: «هناك أعباء كبيرة وعلينا التزامات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أسباب تحريك أسعار الكهرباء على الرغم من أزمة «كورونا»، قائلا: «مش عايزين نحمل المواطن، ولكن هناك أعباء كبيرة جدا، وعلينا التزامات، ومش عايزين نرجع للوقت اللي كنا بنعاني فيه».

وأشار «حمزة»، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يتم مد خطة الدعم إلى 3 سنوات، معلقا: «التأخير يحملنا مليارات».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن من تبلغ قيمة فاتورته 16 جنيها، ستصبح 20 جنيها، ومن تبلغ قيمة فاتورته 37 جنيها سيدفع 45 جنيها، منوها بأن أقصى زيادة في قيمة الفاتورة 105 جنيهات شهريا في حالة الاستهلاك الكبير.