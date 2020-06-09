شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مديرة صندوق دعم الدواء بمحافظة البحيرة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة بالبحيرة، إصابة الدكتورة رشا الشرقاوي، مدير صندوق دعم الدواء بمحافظة البحيرة، مدير صيدلية العلاج المجاني في مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، بفيروس «كورونا» المستجد، وقيام لجنة من مديرية الصحة بالبحيرة بحصر المخالطين لها.

وقالت المصادر بقيام لجنة من إدارة الطب الوقائي بتعقيم وتطهير مبنى الصيدلية، وغلق صيدلية العلاج المجاني بمبنى ديوان عام محافظة البحيرة.

وحصلت «الشرقاوي» على جائزة الصيدلانية المثالية على مستوى الجمهورية عام 2017، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريمها لدورها في مبادرة صندوق تحيا مصر، لعلاج مرضى فيروس سي.

وتتولى «الشرقاوي» إدارة صيدلية توفير العلاج لغير القادرين من أبناء المحافظة، التابعة لصندوق دعم الأدوية، ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة، منذ إنشائها عام 2017، والتي تهدف لعلاج غير القادرين وتقديم الدعم للمستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة لسد العجز من احتياجاتها من الأدوية.