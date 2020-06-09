شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية ولادة قصرية لمريضة مصابة بـ«كورونا» بمستشفى هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن فريق من اطباء مستشفى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية من اجراء عملية ولادة لمريصة مصابة بفيروس كورونا عمرها 20 عامًا وإجريت الجراحة في المستشفى وسط اجراءات احترازية ووقائية شديدة من أعضاء الفريق الطبي.
وقال مصدر طبي إن الأم شعرت بآلم الولادة وهى فى قسم العزل والعلاج الخاص بمصابي كورونا وتم عمل أشعة والتأكد من ضرورة إجراء العملية الجراحية للأم وتم نقل المولودة الى منزل العائلة تحت إجراءات وقائية شديدة وهى غير مصابة بكورونا.
ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التحية لفريق العمل من الاطباء والتمريض مؤكدا أن الهيئة تتولى دورها الوطنى فى مكافحة فيروس كورونا وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين بالفيروس فى إطار خطة الدولة لمكافحته منذ بداية ظهوره في مصر وحتى الآن ومن خلال مساهمتها فى تطهير وتعقيم آماكن الاصابة فى منطقة القناة.
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