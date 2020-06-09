شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقنين الأوضاع.. «الأعلى للإعلام» يقرر عودة 3 مذيعات بـ«النهار» إلى العمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المجلس الأعلى للإعلام في خطاب موجه إلى قناة النهار، إنه بعد تقنين أوضاع 3 من المذيعين، وهم ريهام البارودي ودعاء فاروق وعلا شوشة، فإنه لا مانع من عودتهم للعمل في القناة مرة أخرى.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، منع ظهور بوسي الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة.
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