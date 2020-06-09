شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: تعيين أول جنرال من أصل أفريقى لقيادة القوة الجوية بالباسفيك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغرية على تويتر اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار تعيين تشارلز براون كأول جنرال من أصل أفريقي لقيادة القوة الجوية بالباسفيك.
وأضاف ترامب: يوم تاريخي لأمريكا.. متحمس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون ، وهو وطني ورائع.
فى غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة إلى المشردين والمعرضين للخطر ومن فقدوا وظائفهم أو المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا.
وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر،" تخصص 2.96 مليار دولار على هيئة منح طارئة لدعم الأمريكيين المشردين والمعرضين للخطر، والذين يمكن أن يصبحوا بلا مأوى بسبب فقدان الوظيفة أووقف الأجور أو المرض بسبب فيروس كورونا COVID-19، نحن نعتني بالمواطنين الأكثر ضعفا في أمتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: تعيين أول جنرال من أصل أفريقى لقيادة القوة الجوية بالباسفيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.