شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: تعيين أول جنرال من أصل أفريقى لقيادة القوة الجوية بالباسفيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغرية على تويتر اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار تعيين تشارلز براون كأول جنرال من أصل أفريقي لقيادة القوة الجوية بالباسفيك.

وأضاف ترامب: يوم تاريخي لأمريكا.. متحمس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون ، وهو وطني ورائع.

فى غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة إلى المشردين والمعرضين للخطر ومن فقدوا وظائفهم أو المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر،" تخصص 2.96 مليار دولار على هيئة منح طارئة لدعم الأمريكيين المشردين والمعرضين للخطر، والذين يمكن أن يصبحوا بلا مأوى بسبب فقدان الوظيفة أووقف الأجور أو المرض بسبب فيروس كورونا COVID-19، نحن نعتني بالمواطنين الأكثر ضعفا في أمتنا".