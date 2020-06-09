شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018 وقالت الوزارة أنه يرجى من الأمهات إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم كما شددت على أهمية أن يكون هناك مرافق وأحد مع الطفل لمنع التزاحم مشيرة إلى أن التطعيمات متوفرة بمكاتب الصحة.

ويشار إلى أن الحملة تستهدف التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة لـ 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض كما يسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم ويكون التطعيم بالحقن وليس جرعات الطعم الفموى وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئى بجرعتين يفصل بينهما شهر.



يشار إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال غير المصريين الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.