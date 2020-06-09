شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف ياسر عباس، وزير الري السوداني، اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالمثمر والإيجابي، كاشفا عن إنه تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بشأن سد النهضة مع استمرار عمل المراقبين .

وقال وزير الري السوداني في مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الثلاثي، تم توجيه وزراء المياه والري بالدول الثلاث لمواصلة المفاوضات وتمت اجتماعات عبر الفيديو، تكللت بتحديد موعد الاجتماع، وتم اجتماع اليوم بنجاح بحضور 3 مراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.