شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوزارات الحكومية، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم :

ننشر أسعار الكهرباء الجديدة للمرافق العامة للدولة بدءا من شهر يوليو

وزير الكهرباء: من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات لن يحصل على دعم

وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية

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أكاديمية البحث العلمى تنظم مسابقة لاختيار أحسن صور علمية وطبيعية لعام 2020

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