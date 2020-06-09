شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوزارات الحكومية، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم :
ننشر أسعار الكهرباء الجديدة للمرافق العامة للدولة بدءا من شهر يوليو
وزير الكهرباء: من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات لن يحصل على دعم
وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020
الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا
الصحة : 26.4 % نسبة الشفاء من كورونا و29.9 % تحولت نتائج تحاليلهم لسلبية
القوى العاملة: 4 فئات من مخالفى الإقامة يستفيدون من المغادرة بدون غرامات بأبوظبى
غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة
الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 3.2 مليون طن وفتح 7 أسواق جديدة
أكاديمية البحث العلمى تنظم مسابقة لاختيار أحسن صور علمية وطبيعية لعام 2020
المترو: 20 نقطة إسعاف بالمحطات قادرة على التعامل مع حالات اشتباه كورونا
الأزهر يكشف عن خطة الوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية
وكيل الأزهر: نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70 %
التعليم: تفيش طلاب الدبلومات الفنية بعصا إلكترونية قبل دخول الامتحانات
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