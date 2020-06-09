شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف وزراء الرى فى كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، المفاوضات المباشرة لبحث ملف سد النهضة، وقالت وكالة الأنباء السودانية"، اليوم الثلاثاء، إن وزراء رى الدول الثلاث، استأنفوا المفاوضات المباشرة بشأن سد النهضة والتى تأتي استجابة للمبادرة التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واتصالاته برئيسي وزراء كل من مصر وإثيوبيا للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثى فى أقرب فرصة ممكنة .

وشارك فى الجلسة الافتتاحية للمحادثات بجانب وزراء المياه عدد من اعضاء لجان المفاوضات .

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد عقد عدة محادثات مع نظيريه في مصر واثيوبيا كلا على حدا، أسفر عن استئناف المحادثات الثلاثية والتي توقفت منذ فبراير الماضي بواشنطن .

Advertisements

وتواصل الدولة المصرية تحركاتها على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد سواء بالحفاظ على حقوق مصر المائية عقب إعلان إثيوبيا نيتها ملء سد النهضة.

وتعد قضايا المياه والحدود أحد أبرز قضايا الأمن القومى وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى للاجتماع مع مجلس الأمن القومى المصرى لبحث التحديات التى تواجهه الدولة وخاصة بعد إعلان إثيوبيا نيتها ملء سد النهضة مطلع الشهر المقبل.

وقد أعربت مصر فى عدة مناسبات عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والمشاركة فى أى اجتماع للتوصل لحل، مؤكدةً على أهمية أن يكون جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.

ويلعب الجانب السودانى دورا هاما ومحوريا بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك فى الدفع نحو التوصل لاتفاق عبر التفاوض بين القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا، وهو ما يؤكد إيمان السودان بضرورة التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى.