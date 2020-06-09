مجلس الوزراء السعودى يؤكد دعم الجهود المصرية لبدء مفاوضات سياسية فى ليبيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزراء السعودى ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة لحل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسى، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء- عبر الاتصال المرئي- اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة العربية "الإخبارية".

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وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أعرب عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات " إسرائيل" لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.

وندد المجلس بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.