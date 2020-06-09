شكرا لقرائتكم خبر عن المظاهرات فى زمن كورونا.. هل تكون موت وخراب ديار؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخشى القائمون على الأنظمة الصحية فى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية من تفشى موجة ثانية من وباء كورونا فى ظل انتشار التظاهرات والاحتجاجات على مقتل الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد فى ظل عدم التزام المتظاهرين بإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء أدوات الوقاية. فهل يتحول الأمر إلى موت وخراب ديار؟. Advertisements لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المظاهرات فى زمن كورونا.. هل تكون موت وخراب ديار؟ فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.