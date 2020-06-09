شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» توضح حقيقة فتح الحضانات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل.

وأوضخ العقبي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن ذلك يأتي بعد مناقشة الوزارة لفتح الحضانات، ووضع استفتاء على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أجرت مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المعروض على قناة «mbc مصر»، الأربعاء الماضي، وصرحت بأن مصر بها ما يقرب من 18 ألف حضانة، وأنها بصدد إنشاء حضانات أخرى وترميم الحضانات الموجودة المرخصة.

وأضافت: «في كل الأحوال تنظر مصر لتجارب الدول الأخرى من خلال النظر للإجراءات الاحترازية، ومن الوارد فتح الحضانات المرخصة بعد أسبوعين حال إيجاد وتنفيذ السبل الاحترازية والنظافة اللازمة، إلا إذا ساءت الأوضاع بسبب فيروس كورونا المستجد فسيتم تأجيل القرار».

وأوضحت الوزيرة أن «الوضع صعب على الجميع، ولكن يجب أن نتعايش ونتماشى مع التجارب التي اتخذها العالم في التعايش مع الفيروس، ونسعى إلى تقليل الخسائر وتفاديها، وقالت: «الناس لو مفتحناش الحضانات هيقولوا دول مفتحوش زي باقى المؤسسات، ولو فتحنا يقولوا فين الإجراءات الاحترازية».

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