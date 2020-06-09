شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد يحيى حسن تتبرع بمبلغ مالي لدعم بني سويف في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرعت الدكتورة أميرة ليثي عبدالحليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب يحيى حسن محمد، بمبلغ مالي لدعم خطة بني سويف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وقدمت المبلغ المالي للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الطيبة، التي تجسد مدى عمق المسئولية الوطنية والإنسانية التي تتصف بها أسرة الشهيد البطل، قائلاً: «الشهيد في المقام الأول نتعلم منه التضحية والعطاء والوطنية، وهنا أسرة شهيد الوطن ابن بنى سويف البار، تستكمل مسيرته في العطاء والتضحية، لتضرب أروع الأمثلة في ذلك، فتحية إعزاز وإجلال لروح الشهيد البطل ،و وتحية تقدير لزوجته وكل أسرته الكريمة».

فيما قالت زوجة الشهيد إن المساهمة التي قامت بها لدعم خطة الدولة لمجابهة الوباء، جاءت من منطلق أهمية التعاون والتكاتف للعبور بمصر لبر الأمان.

كان مسلسل الاختيار، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، قد قدم بطولة الشهيد العقيد يحى حسن، والذى تصدى للعديد من التكفيرين في سيناء، واستشهد أثناء عودته من إحدى المداهمات القوية في سيناء.