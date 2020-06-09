شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» توافق على موازنة المجلس للسنة المالية 2020-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020-2021، ومن المنتظر أن تعرض الموازنة على الجلسات العامة لمجلس النواب المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وشارك في اجتماع اللجنة الذي عقد الثلاثاء المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس. وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن اللجنة تسعى لتسليم تقريرها النهائي حول الموازنة الجديدة للأمانة العامة للبرلمان غدا الأربعاء، لمناقشته بالجلسات العامة المقبلة، وأضاف «عمر» للصحفيين البرلمانيين «أن تقرير اللجنة هذا العام سيكون مختلفا، نظرًا لتأثر وضع الموازنة بتبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والقومي، مشيرًا إلى أن الاعتمادات الإضافية التي سيوصى بها التقرير ترتكز في قطاعات تعمل على مواجهة هذا الوباء وأي ظروف أخرى تشبه بتلك التي يمر بها العالم.

وتابع أن الزيادات التي سيوصي بها التقرير ستكون في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، خاصةً في قطاع المستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن التقرير تضمن توصيات بتأجيل بعض المشروعات المدرجة بالخطة وترشيد النفقات في أخرى.