شكرا لقرائتكم خبر عن «قها» تطلق مبادرة لدعم مصابي «كورونا» في الحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، إطلاق أول مبادرة لدعم مصابي كورونا في الحجر المنزلي بنطاق المدينة والمناطق التابعة لها، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة «كوفيد19» وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم من أدوية وتنفس صناعي ومواد غذائية دون الحاجة للخروج من المنزل لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت رئيس المدينة، في بيان، الثلاثاء، أن المبادرة يشارك فيها مجلس المدينة وأطباء وصيادلة وصيدليات ومجموعات شبابية من المجتمع المدني مشيرة إلى أنه تم تدشين صفحة على الفيس بوك للتواصل وتلقي طلبات واحتياجات المرضي من منازلهم تحت اسم «جروب الحجر المنزلي لمدينة قها» وربط جميع المرضي وذويهم جميع الجهات المشاركة في المبادرة حيث يقوم المريض بإرسال متطلباته واحتياجاته ويقوم مسؤولو الصفحة بتوفيرها.

وذكرت أمل أن الجروب أعلن عن أرقام تليفونات الأطباء المشاركين في المبادرة للاتصال بها وطلب المشورة الطبية والعلاجية والنصائح والتوعية وخدمات العلاج عن بعد للمرضي وذويهم والجمهور العام.

كما جرى الإعلان عن قائمة صيدليات توفر الأدوية للمرضي مجانا وبأسعار مخفضة، حيث تبرعت عدد من الصيدليات بتوفير ما يلزم، كما تساعد الصفحة في توفير التدخل السريع من تمريض وجلسات تنفس صناعي ومتابعة التحليلات وأعمال التطهير والدعم النفسي والمعنوي للمرضي في الحجر المنزلي دون الحاجة للاختلاط أو النزول من المنازل خشية نقل الدعوى.

وأوضحت أن الصفحة تقدم أيضًا بثا مباشرا للأطباء للدعم النفسي والمعنوي والاستشارات المطلوبة للمرضى.

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