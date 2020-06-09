شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات»: نتعاون مع الوزارات لتحقيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جميع وزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها، في دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، استرشادًا بما تم إنجازه في محافظة بورسعيد من مشروعات لتحويلها إلى أول محافظة رقمية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق حزمة خدمات وهي مجموعة مترابطة من الخدمات وتشمل خدمات التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات نيابة الأسرة، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات الحالات الاجتماعية، وخدمات العدالة الجنائية، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات الكهرباء بمحافظات «الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان».

وفي هذا الإطار تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستكمال البنية التحتية في جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وتقديم خدمات الربط باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، وإعداد وتحضير وتنقية قواعد البيانات، وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات، وتسجيل وإدراج المنتفعين، وميكنة نظم العمل، وتشكيل فرق نظم معلومات وتحول رقمي فرعية، مع تقديم الدعم الفني والتقني والمؤسسي للمنظومة والبرامج والحلول التكنولوجية، واستدامه المشروعات وميكنة التحول الرقمي وخدمات المواطنين.

جدير بالذكر أنه يتم إنشاء وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي في جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وعمل تقييم للمرشحين، ثم بناء وتنمية قدراتهم وذلك لتأهيلهم للعمل بتلك الوحدات.

واستكمالًا لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والتهيئة للتحول الرقمي بالمحافظات الخمس المستهدفة «أسوان، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس»، تطلق وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب الأسبوع المقبل، المرحلة الرابعة للمبادرة القومية «المسؤول الحكومي المحترف» لبناء وتنمية قدرات مقدمي الخدمات الجماهيرية «الشباك الأمامي» من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية، عبر المنصة الرقمية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وتستهدف تدريب 2200 متدرب من العاملين بالمحافظات المستهدفة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع زيادة التركيز على مديرية الشؤون الصحية لمقدمي الخدمات الصحية في تلك المحافظات لتطبيق خدمات التأمين الصحي الشامل بها.

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