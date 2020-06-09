شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع وزيري الري في إثيوبيا ومصر على استمرار المفاوضات بشأن «سد النهضة».

وعقد السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا ثلاثيا، الثلاثاء، لبحث الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.

وعقب نهاية المباحثات، قال الدكتور عباس، خلال مؤتمر صحفي: «الاجتماع بشأن سد النهضة ناقش الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض وتحديد النقاط العالقة»، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأضاف: «تناولنا خلال الاجتماع نقطتين، أولا ما هي الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بشكل أسرع، ثانيا ما هي المسائل الأساسية العالقة بالنسبة للدول الثلاثة».

وتابع: «تم الاجتماع بروح إيجابية وكان النقاش مثمرا.. ونأمل أن تتواصل هذه الروح في المفاوضات القادمة».

وختم بالقول: «وزراء الري في السودان وإثيوبيا ومصر اتفقوا على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ترأس الثلاثاء اجتماع مجلس الأمن القومي، لبحث أزمة ملف «سد النهضة».

وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا عن ما تم استعراضه ومناقشته خلال الاجتماع، نص على: «تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015».

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وأضاف البيان: «ومن جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها«.

وتابع: «ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني».