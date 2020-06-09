ماذا تفعل إذا كنت مخالطًا لمصاب بفيروس «كورونا»؟.. «الصحة» تُجيب (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت وزارة الصحة عدة إرشادات للأشخاص المُخالطين لحالة مصاب بفيروس كورونا، كي يتم تنفيذها لمدة 14 يوم من تاريخ آخر اختلاط مباشر مع الحالات المؤكدة.
وجاءت الإرشادات كالتالي:
1- عليك الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتي المقررة.
2- خصص مكان منعزل بالمنزل، كغرفة مغلقة مرتبة نظيفة جيدة التهوية، وتجنّب جميع الزيارات.
3- تجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، والتأكد من أن المساحة المشتركة مثل المطابخ والحمامات، جيدة التهوية.
4- من الأفضل أن يكون لديك فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض، كي يرعاك.
5- يجب عليك ارتداء كمامة تناسب الوجه عند المخالطة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق.
6- أثناء العطس أو الكحة، غطّ الأنف والفم بمنديل ورقي، ثم تخلص منه داخل كيس مغلق.
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