شكرا لقرائتكم خبر عن «المسحة سلبية».. القصة الكاملة لوفاة ممرض بـ«كورونا» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى العشرات من العاملين في مستشفى «إيتاى البارود» بالبحيرة، صلاة الجنازة على جثمان فنى التمريض، علاء الشهالى، الذي أصيب بفيروس كورونا بعد ساعات من إعلان «سلبية» المسحة الخاصة به، ليترك أهله وزملائه في حالة حزن ممزوجة بالصدمة.

مع دقات التاسعة صباحًا، وبفرحةٍ بالغة، أعلن «الشهالي» قبل وفاته بساعات قليلة، عبّر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أن نتيجة المسحة الخاصة به «سلبية»، لتنهال عليه تعليقات المُباركة الممزوجة بدعوات الشفاء، لكن القدر لم يمهله وتوفى بعدها بساعات، حسب أحد أقاربه الذي قال لـ«المصري اليوم»: «لك أن تتخيل كمية الفرح والسعادة جوانا الساعة 9 الصبح بعد إعلان علاء تحول المسحة إلى سلبى، وتسمع خبر وفاته الساعه ٤ الفجر».

سيطرت الصدمة على أقارب «الشهالي»، إذ قال محمد العمرى، «ازاى بعد إعلان تحول المسحة لسلبى، ومكملش 20 ساعة نسمع خبر وفاته، نطالب بعمل مسحة تانية لأخونا علاء».

وفاة ممرض مصاب بـ«كورونا» فى البحيرة بعد ساعات من النتيجة

ونعى المستشفي العام بإيتاى البارود وفاة الممرض في بيان نصه جاء كالتالي: «تنعى المستشفي العام بايتاى البارود ببالغ الحزن والأسي الاخ والزميل الخلوق الاستاذ علاء الشهالى، فنى التمريض بالمستشفي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأصدرت الإدارة الصحية في إيتاى البارود بيانًا تنعيه فيه جاء نصه: «تنعى الإدارة الصحية بإيتاى البارود وفاة الشهيد علاء الشهالى، الاخ والزميل والصديق أحد أبطال الفريق الطبى بالمستشفى العام بايتاى البارود، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته».

Advertisements