شكرا لقرائتكم خبر عن يبيعون «علاج كورونا» على الرصيف.. ضبط باعة جائلين في سوق عشوائي بالمنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مكبرة من رئاسة حي غرب المنصورة، الثلاثاء، من ضبط بعض الباعة الجائلين أثناء بيعهم أدوية مجهولة المصدر يروج لها على أنها علاج لفيروس «كورونا»، بإحدى الأسواق العشوائية بميدان الشيخ حسانين في المنصورة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تلقى الحي عدة بلاغات من عدد من أهالي المنصورة يفيد وجود بعض الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء بميدان الشيخ حسانين بالمنصورة يقومون ببيع أدوية مجهولة المصدر ويروجون لكونها علاجا لفيروس كورونا المستجد ويستجيب لهم البسطاء من المواطنين الذين تزاحموا على شرائها.

خرجت الحملة بتوجيهات المحاسب سعد بغدادى، رئيس حي غرب المنصورة، ورئاسة الدكتور مصطفى عنان، نائب رئيس الحي، وصباح الحنفي، مدير التنمية الاقتصادية، وأحمد سمير مدير البيئة بحي غرب، والطب البيطري، والصحة، والتفتيش الصيدلي، وحماية المستهلك، والرقابة التموينية وشرطة البيئة والمسطحات.

واستهدفت الحملة منطقة سوق الشيخ حسانين، حيث تمكنت الحملة من ضبط كميات متنوعة من الأدوية مجهولة المصدر ما بين مستعملة ومنتهية الصلاحية، تباع بواسطة الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرض بالسوق.

وفوجئت الحملة بوجود فورشات الأدوية على الأرض بجوار فروشات الأحذية والعديد من المنتجات.

وأعلن حي غرب المنصورة في بيان صحفي أن الحملة خرجت بشأن سرعة التحقق مما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وشكاوى المواطنين والخاصة بوجود معروضات لأدوية وعقاقير مجهولة المصدر بأحد الأسواق العشوائية علاج لفيروس كورونا.

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وتمكنت الحملة من مصادرة الأدوية وتحرر محضر بالواقعة بمعرفة التفتيش الصيدلي، وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وجاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

ضبط باعة جائلين بفرش لبيع علاج كورونا بسوق عشائى فى المنصورة

ضبط باعة جائلين بفرش لبيع علاج كورونا بسوق عشائى فى المنصورة