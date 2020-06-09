شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: نسبة نجاح الشهادة الابتدائية 99.52% والإعدادية 98.70% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحا أن النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإبتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

وأوضح وكيل الأزهر اليوم الثلاثاء أن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الابتدائية قد بلغت 99.52% منها (99.51% بنين مبصر، 99.54% فتيات مبصرات، 99.51% إجمالي مكفوفين)، وللشهادة الإعدادية 98.70% ومنها (98.38% بنين مبصر، 99.11% فتيات مبصرات، و99.48% إجمالي مكفوفين).

كما استعرض عباس نسب النجاح بمراحل النقل بالتعليم الأزهري، موضحا أن نسبة النجاح بمرحلة رياض الأطفال 100%، وبمراحل النقل الابتدائي 99.54%، وبمراحل النقل الإعدادي 98.02%، بينما بلغت نسبة النجاح بمراحل النقل الثانوي 97.092% وبإجمالي عام قدره 99.01% لكافة مراحل النقل بالتعليم الأزهري.