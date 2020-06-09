شكرا لقرائتكم خبر عن شدد على التدريب الجيد.. وكيل «صحة الشرقية» يتفقد تجهيزات مبنى العزل بـ10 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، المركز الطبي بالحي العاشر غرب بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم تخصيصه ليصبح مستشفى لاستقبال مرضي الحالات التنفسية، وعزل الحالات الإيجابية والمشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من أهالي المدينة، وذلك في إطار خطة مجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات مبني العزل بالعاشر من رمضان

وتابع وكيل الوزارة تجهيز وفرش المبني المكون من ثلاث طوابق، وتم تخصيص الدور الأرضي لاستقبال حالات الطوارئ، وتشخيصها، وحالات الأمراض الصدرية والتنفسية، كما تم تخصيص ١٥ غرفة لعزل وعلاج حالات «كوفيد ١٩» بها، بالدور الثاني والثالث، مع توفير غرف للأشعة، والمعمل، والكشف الطبي، وصيدلية الأدوية والمستلزمات الطبية، وسكن للفريق الطبي، بجانب الخدمات المعاونة من التعقيم والمغسلة، وغرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة، وغرفة اجتماعات للفريق الطبي.

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات مبني العزل بالعاشر من رمضان

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات مبني العزل بالعاشر من رمضان

وشدد وكيل الوزارة على إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بالتدريب الجيد لجميع العاملين بالمركز على إجراءات ومعايير مكافحة العدوى، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة والإيجابية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالعاشر، كما قام وكيل الوزارة بمراجعة خط سير المريض، والفرق الطبية، وأماكن التعقيم والتطهير، وأماكن ارتداء الواقيات الشخصية والتخلص منها بعد التعامل مع المرضى، ووجه ببعض التعديلات لضمان سلامة الفرق الطبية والمواطنين بالمركز.

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات مبني العزل بالعاشر من رمضان