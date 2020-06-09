أخبار مصر

شدد على التدريب الجيد.. وكيل «صحة الشرقية» يتفقد تجهيزات مبنى العزل بـ10 رمضان

0 نشر
وليد صالح 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شدد على التدريب الجيد.. وكيل «صحة الشرقية» يتفقد تجهيزات مبنى العزل بـ10 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، المركز الطبي بالحي العاشر غرب بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم تخصيصه ليصبح مستشفى لاستقبال مرضي الحالات التنفسية، وعزل الحالات الإيجابية والمشتبة إصابتها بفيروس المستجد «كوفيد ١٩»، من أهالي المدينة، وذلك في إطار خطة مجابهة ، والحد من انتشاره.

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات مبني العزل بالعاشر من رمضان

وتابع وكيل الوزارة تجهيز وفرش المبني المكون من ثلاث طوابق، وتم تخصيص الدور الأرضي لاستقبال حالات الطوارئ، وتشخيصها، وحالات الأمراض الصدرية والتنفسية، كما تم تخصيص ١٥ غرفة لعزل وعلاج حالات «كوفيد ١٩» بها، بالدور الثاني والثالث، مع توفير غرف للأشعة، والمعمل، والكشف الطبي، وصيدلية الأدوية والمستلزمات الطبية، وسكن للفريق الطبي، بجانب الخدمات المعاونة من التعقيم والمغسلة، وغرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة، وغرفة اجتماعات للفريق الطبي.

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات مبني العزل بالعاشر من رمضان
وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات مبني العزل بالعاشر من رمضان

وشدد وكيل الوزارة على إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بالتدريب الجيد لجميع العاملين بالمركز على إجراءات ومعايير مكافحة العدوى، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة والإيجابية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالعاشر، كما قام وكيل الوزارة بمراجعة خط سير المريض، والفرق الطبية، وأماكن التعقيم والتطهير، وأماكن ارتداء الواقيات الشخصية والتخلص منها بعد التعامل مع المرضى، ووجه ببعض التعديلات لضمان سلامة الفرق الطبية والمواطنين بالمركز.

وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات مبني العزل بالعاشر من رمضان

  • الوضع في مصر

    Advertisements

  • اصابات

    35,444

  • تعافي

    9,375

  • وفيات

    1,271

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شدد على التدريب الجيد.. وكيل «صحة الشرقية» يتفقد تجهيزات مبنى العزل بـ10 رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا