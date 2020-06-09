شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومات قطاع الأعمال» يطالب ببوابة تعقيم للعاملين بالمركز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عوني عبدالصادق، أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال العام، مسؤولي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتخصيص مبلغ 60 ألف جنيه، لشراء بوابة تعقيم ذاتي لوضعها على بوابات المركز لتعقيم الموظفين قبل دخولهم المقر في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال شعرواي عبدالمنعم، مدير عام بوزارة التخطيط، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء، إنه «يجب تقديم طلب عن طريق المنظومة الإلكترونية، وكما أن قانون التأشيرات العام للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 ينص على أنه لا يجوز التعاقد على أعمال جديدة خلال الربع الرابع من العام المالي، حيث يُعد ذلك استنزافا للمال العام».

وأضاف «عبدالمنعم» أن تقديم الطلب عبر المنظومة الإلكترونية لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، مُشيرا أيضًا إلى أنه يتم الرد على الطلب خلال 36 ساعة بحد أقصى 7 أيام فقط، لافتًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طلب مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال العام بتخصيص مبلغ 60 ألف جنيه لشراء بوابة تعقيم.

وعلق النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على طول الإجراءات الإدارية لاستخلاص تلك الموافقة، قائلا: «الجميع يعلم أسلوب حرق الموازنة والكثير يلجأون لتنفيذ مشروعات في نهاية السنة المالية لإنفاق المخصصات التي تم تخصيصها في الموازنة»، وأضاف: «لكن نحن في ظروف استثنائية، ويجب أن يكون هناك مزيدا من المرونة، يعنى أدفع 60 ألف جنيه لشراء بوابة تعقيم أفضل من أن يُصاب أحد الموظفين بالفيروس ووقتها ستنفق عليه الدولة أموال طائلة للمرتبات والعلاج».