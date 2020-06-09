شكرا لقرائتكم خبر عن «الوقائع المصرية» تنشر أسعار الكهرباء حتى عام 2025.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر عدد الوقائع المصرية، الثلاثاء، قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، والذي حدد فيه تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء للخمس سنوات القادمة.

وأوضح القرار أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأعوام المالية من 2020/2021 وحتى 2024/2025 سواء منزلي أو تجاري، كما كشف عن المتوسط العام لأسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود المختلفة خلال الأعوام المالية الخمسة القادمة، وذلك على الجهود المختلفة «الفائق، العالي، المتوسط، المنخفض».

كان وزير الكهرباء قد أعلن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك بما فيها الشريحتان الأولى والثانية المخصصة لمحدودي الدخل.

وفيما يلي نسب زيادة كل شريحة بالمقارنة بالعام الماضي:

من 0 إلى 50 كيلو وات 38 قرش بدلا من 30 قرشًا.

من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرش بدلا من 40 قرشا بنسبة زيادة 20 %

للمستهلك أكثر من 100 كيلو وات شهريا يبدأ الحساب من البداية

من صفر إلى 200 كيلو وات 65 قرش بدلا من 50 قرش بنسبة زيادة 30 %

من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشا بنسبة زيادة 16 %

من 351 إلى 650 كيلو وات بدلا من 100 قرشا بنسبة زيادة 18 %

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من 651 إلى 1000 كيلو وات بـ118 قرشا بزيادة 18٪ مع إلغاء استفادتها من الأسعار المتدنية الشرائح الاقل للاستهلاك

وبقي سعر الكيلو وات عند استهلاك أكثر من ألف كيلو وات عند سعر 145 قرش دون زيادة.

وكشفت وزارة الكهرباء، عن أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأعوام المالية من 2020/2021 وحتى 2024/2025 سواء منزلي أو تجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم الثلاثاء.

كان شاكر قد قال خلال المؤتمر الصحفي إنه تم اتخاذ قرار بمد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء حتى عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بدلا من انتهائها عام ٢٠٢٢ـ وأشار للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أن ذلك القرار بسبب الظروف المالية الحالية التي نتجت من جائحة الكورونا.