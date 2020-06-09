شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: شفاء وخروج 60 متعافيًا من مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن شفاء خروج عدد 60 حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم الى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليصل إجمالى عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل بالمحافظة إلى منازلهم 399 متعافيًا.

وأشار «بيومى» إلى استمرار الجهود في جميع المستشفيات المخصصة للعزل في توزيع وتسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد للتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

وأشار «آمنة» إلى الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وخطى غرفة العمليات رقمى 0453349447 و0453356397.