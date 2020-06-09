"الصحة" تعلن إرشادات هامة للمخالطين لحالات مصابة بكورونا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديو عبر قناتها باليوتيوب، يتضمن إرشادات مهمة للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستعرض الفيديو بداية انتشار وظهور فيروس كورونا في أواخر عام 2019 في الصين، والذى يسبب أمراضا تبدأ من نزلة البرد وتصل لمتلازمة تنفسية حادة.

وتضمن الفيديو إرشادات للأشخاص المخالطة بصورة مباشرة لحالة ثبت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، وشددت وزارة الصحة على اتباع الارشادات لمدة 14 يوما، وهي عدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل، مع تخصيص مكان منعزل في البيت يكون تهويته جيدة خصوصا المساحات المشتركة.

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وتضمن أيضًا غسل اليدين بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية، وتجنب الزيارات بأنواعها، وتقليل الانتقال من مكان العزل إلى مكان آخر، وارتداء الكمامة بشكل صحيح وإلقاؤها في كيس مقفول بعد الاستخدام.

ومن بين الارشادات الهامة التي تم عرضها في الفيديو، تغطية الفم والأنف بمنديل في حالة السعال والعطس وغسل اليدين بالماء والصابون بعدها مباشرة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية المنزلية مع أي شخص آخر، وتناول الوجبات بعيد عن أفراد الأسرة مع الحفاظ على المسافة بينكم 2 متر على الأقل، والحفاظ على نظام غذائي متوازن يكون قليل الدهون، وتناول المياه الدافئة بدلا من المياه الباردة، وعدم تناول واستخدام المضادات الحيوية بشكل مستمر ، ومتابعة درجة الحرارة كل 8 ساعات.