- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أعلن النائب محمد حلمي ،عضو مجلس النواب، عن دائرة كفر صقر بمحافظة الشرقية، موافقة وزيرة الصحة، على عودة ١٠٠٠ طبيب من أبناء المحافظة للعمل مرة أخرى، وذلك بعدما تم فصلهم بدون سابق إنذار.
وأكد النائب فى بيان صحفى، اليوم، أنه تقدم بطلب للوزيرة شرح فيه عدم معرفة الأطباء بالعقوبات الجديدة بقانون الخدمة المدنية، وأن قرار فصلهم يرجع لجهلهم بالناحية الادارية والقانونية لتنفيذ القانون.
وأشاد النائب بموافقة وزارة الصحة، على عودة الأطباء للعمل خاصة فى ذلك الظرف الحرج الذى تعيشه البلاء بمواجهة وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة كورونا.. الصحة توافق على عودة ١٠٠٠ طبيب مفصول بالشرقية للعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.