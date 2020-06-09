"زحمة الذروة المسائية".. خريطة الكثافات في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي زحاما مروريا متوسطا خلال الذروة المسائية، وذلك قبل ساعتين من موعد تطبيق حظر تحرك المواطنين.

الطريق الدائري سجل اختناقات مرورية للقادم من مؤسسة الزكاة إلى المرج، ومن محور أحمد عرابي إلى محور روض الفرج، والمتجه من محور سعد الدين الشاذلي لنفق السلام.

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شارع الثورة بطريق الأوتوستراد اتجاه طريق السويس يشهد تباطؤ في حركة السيارات، الأمر نفسه بمحور جوزيف تيتو بمنطقة كوبري الهايكستب اتجاه موقف العاشر من رمضان.

وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري 15 مايو لوجود زحام مروري اتجاه المهندسين، وكوبري أكتوبر من ميدان التحرير إلى رمسيس.

حالة التكدس لم تختلف كثيرا بمحور 26 يوليو عند نفق فودافون في الاتجاهين، مقابل زحام معتاد بشارعي الهرم وفيصل في محافظة الجيزة.