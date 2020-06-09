ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط، 3634 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها، 673 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 183مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 20 دراجة نارية مخالفة، 30 مخالفة موقف عشوائي، 23 مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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